Natuurrampen veroorzaken voor 100 miljard dollar aan schade

ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - Natuurrampen hebben in de eerste helft van 2026 wereldwijd voor 100 miljard dollar (87 miljard euro) aan economische schade veroorzaakt, meldt de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re. De schade viel daarmee lager uit dan de 152 miljard dollar in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Ook de verzekerde schade voor rampen zoals orkanen en overstromingen daalde dit jaar ten opzichte van vorig jaar, van 91 miljard dollar tot 42 miljard dollar. De verzekerde schade ligt daarmee 16 procent onder het gemiddelde over de afgelopen tien jaar.

De meest verwoestende gebeurtenis waren de aardbevingen in Venezuela, waardoor meer dan 5000 mensen omkwamen, aldus Swiss Re, dat optreedt als verzekeraar van verzekeringsmaatschappijen. Die aardbevingen veroorzaakten naar schatting 20 miljard dollar aan economische schade. Hoewel er nog geen betrouwbare schatting van de verzekerde schade beschikbaar is, suggereert de lage verzekeringsdekking in Venezuela volgens Swiss Re dat slechts een klein deel van de schade verzekerd is.