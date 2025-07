NAVO-top financiële tegenvaller voor KLM, impact wordt onderzocht

AMSTELVEEN (ANP) - De NAVO-top, waardoor KLM vluchten moest schrappen op Schiphol, drukte op het resultaat van de luchtvaartmaatschappij het afgelopen kwartaal. KLM onderzoekt de precieze impact om daarna met de overheid over compensatie te praten. Ondanks de gestegen kosten wist de airline het operationele verlies in de eerste helft van dit jaar wel terug te dringen, mede dankzij kostenbesparingen.

Een indicatie van de financiële schade door de NAVO-top wil topvrouw Marjan Rintel niet geven. "Maar vanzelfsprekend was er sprake van financiële impact", zegt zij in een toelichting op de halfjaarresultaten. Mede door die NAVO-top boekte KLM over de eerste jaarhelft een operationeel verlies van 2 miljoen euro.