Onderzoek naar snelheid auto dodelijke aanrijding Maassluis

ROTTERDAM (ANP) - Er komt een onderzoek naar hoe hard de auto van de 23-jarige Tyrone H. zou hebben gereden tijdens een fatale aanrijding begin maart in Maassluis. Daarbij kwam een 18-jarige man uit De Lier om het leven. H. zou meerdere keren over het slachtoffer heen zijn gereden.

De advocaat van H. had om het snelheidsonderzoek gevraagd. Het gaat echter nog wel een paar maanden duren voordat het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gereed is, zei de officier van justitie donderdag tijdens een korte, voorbereidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Het is daarom nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden.

Naast H. zijn er nog meer mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de fatale aanrijding. Zij zitten niet meer in voorarrest. Na de aanrijding zijn er in de omgeving van de woning van de verdachte in de Haagse wijk Ypenburg meerdere explosieven afgegaan. Onderzocht wordt of er een verband is.