Nederland blijft met AI-investeringen ver achter bij VS, zegt ING

AMSTERDAM (ANP) - Nederland blijft ver achter bij de Verenigde Staten als het gaat om investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarop wijst ING-econoom Marcel Klok donderdag in een onderzoeksartikel van de bank. Daarmee lijkt Nederland volgens hem een kans te missen.

Klok becijfert dat de Amerikaanse IT-investeringen in de eerste helft van dit jaar bijna 23 procent hoger uitkwamen dan in dezelfde periode vorig jaar. In Nederland bleef de stijging tegelijkertijd beperkt tot ruim 3 procent. "De investeringen in software en IT-hardware zijn samen in Nederland inmiddels goed voor zo'n 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), waar die in de VS recent met zo'n 6 procent dubbel zo belangrijk waren."

Bij het aanleggen van de infrastructuur voor het gebruik van de technologie lijkt Nederland dus achter te blijven, concludeert de kenner. Wel profiteert Nederland volgens hem "enigszins indirect" van een groeiende vraag in het buitenland naar AI-technologie. Daarmee doelt hij vooral op de export van ASML en de industrie voor chipmachines.

De econoom denkt dat de beperkte investeringsgroei in Nederland mede te maken heeft met aanwezige beperkingen zoals het overvolle stroomnet. Daardoor is het voor bijvoorbeeld datacenters ook lastiger om een aansluiting op het stroomnet te krijgen. Klok voorziet dat het gebrek aan voldoende rendabele IT-investeringen in Nederland uiteindelijk slecht is voor de economische groei op langere termijn.

Maar niemand weet hoelang het enthousiasme over AI aanhoudt, moet de econoom ook bekennen. De achterblijvende investeringen maken Nederland volgens hem op korte termijn wel minder kwetsbaar als er plots een AI-bubbel zou barsten. Bij beleggers leven de laatste tijd zorgen over de hoge waarderingen in de techsector. Ze twijfelen of de hoge aandelenkoersen van bedrijven als Nvidia gerechtvaardigd zijn.