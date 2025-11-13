ECONOMIE
Onderzoek: Nederlandse economie heeft niets aan groei luchtvaart

Economie
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 1:22
anp131125003 1
UTRECHT (ANP) - Als de luchtvaart in Nederland verder groeit, levert dit de economie niets extra's meer op. Nederland heeft al een uitgebreid netwerk en de markt is verzadigd. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Britse klimaatdenktank New Economics Foundation, gedaan in opdracht van de Europese milieuorganisatie Transport & Environment.
"De veronderstelling is dat een uitbreiding van de luchtvaart de economie versterkt, maar die gedachte gaat in Nederland dus niet meer op", zegt Bert van Mourik, programmaleider luchtvaart bij Natuur & Milieu. Vanuit Nederland vertrekken veel toeristen naar andere landen en veel reizigers stappen over op Schiphol. "Die gaan geld uitgeven in andere landen", zegt Van Mourik. "Daarmee lekt er eigenlijk dus geld weg."
Statistiekbureau CBS becijferde eerder wat luchtvaart bijdroeg aan de economie. In 2023 ging het om iets meer dan 0,4 procent. "Daarin wordt gekeken naar de omzet van de luchtvaart", legt Van Mourik uit. "In dit onderzoek gaat het ook om alles eromheen." Zo benadrukt de sector vaak dat luchtvaart goed is voor het vestigingsklimaat in Nederland. Dit beaamt Van Mourik. "Maar dit onderzoek laat zien dat extra vluchten in Nederland niet veel zin meer hebben. Bedrijven zullen niet ineens Nederland kiezen omdat er nog meer vluchten zijn bijgekomen."
Onderzoekers deden een statistische analyse in ruim 270 regio's in Europa. In landen waar het luchtvaartnetwerk nog minder ontwikkeld is, bijvoorbeeld in Oost-Europa, kan groei van de luchtvaart wel nog bijdragen aan een versterking van de economie. In landen als Spanje en Italië zagen de onderzoekers veel toeristen die het land binnenkomen, wat op die manier bijdraagt aan de economie.
