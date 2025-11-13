Premies grote zorgverzekeraars volgend jaar nagenoeg gelijk

DEN HAAG (ANP) - De zorgpremies van de grote verzekeraars stijgen in 2026 niet of nauwelijks. Dat blijkt uit de premies voor het basispakket die zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt.

De premies van Menzis (156,25 euro) en CZ (159,99 euro) blijven volgend jaar gelijk aan die van 2025. De zorgpremie van de twee goedkoopste polissen van VGZ gaat volgend jaar zelfs omlaag.

Verzekerden betalen daar dit jaar 151,90 euro per maand voor VGZ Basiskeuze, volgend jaar wordt dat 149,90 euro. Voor het iets uitgebreidere pakket gaat de prijs zelfs met ruim 3 euro omlaag. Het is voor het eerst sinds 2020 dat de premie bij de verzekeraar lager uitvalt.

De premie van a.s.r. stijgt volgend jaar van 147,50 euro met ruim 2 euro tot 149,80 euro.

Alle zorgverzekeraars hadden tot woensdag tot middernacht de tijd om de premie voor het basispakket bekend te maken. Over een week moeten ook de premies voor aanvullende verzekeringen bekend zijn.

Eind september maakte DWS als eerste zorgverzekeraar de prijs van het basispakket bekend. Ook bij die verzekeraar blijft de premie gelijk.