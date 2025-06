Triodos Bank binnen twee weken naar Amsterdamse beurs

DRIEBERGEN-RIJSENBURG (ANP) - Triodos Bank gaat binnen twee weken naar de beurs in Amsterdam. De bank verwacht dat de handel in zijn certificaten van aandelen op 18 juni kan beginnen. De stap moet de handel in de Triodos-certificaten toegankelijker en gemakkelijker maken voor beleggers, meldt de bank die de beursgang vorig jaar al aankondigde.

Tijdens de coronapandemie ontstond een groot probleem met het systeem voor de alternatieven voor aandelen dat Triodos had opgezet. Voorheen konden beleggers de stukken alleen verkopen aan de op duurzaamheid gerichte bank zelf. Door de coronacrisis wilden zo veel mensen tegelijk ze kwijt dat het systeem onder druk kwam te staan. Triodos legde daarop de handel lange tijd stil. Na de hervatting van de handel op een alternatief beursplatform waren de certificaten veel minder waard, waarna beleggers meerdere claimprocedures begonnen.

Bij de stap naar de Amsterdamse beurs geeft Triodos geen nieuwe aandelen of certificaten uit.