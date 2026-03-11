ECONOMIE
Nederland moet noodvoorraad gas opbouwen, zegt Gasunie

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 10:07
GRONINGEN (ANP) - Gasnetbeheerder Gasunie heeft de regering opgeroepen om een strategische noodvoorraad voor gas op te bouwen. Onderzoek wijst namelijk uit dat aanvullende maatregelen nodig zijn om een mogelijk gastekort op te kunnen vangen, mocht er een maandenlange verstoring in de gasaanvoer optreden.
Volgens Gasunie is Nederland goed voorbereid op "reguliere leveringszekerheidssituaties", bijvoorbeeld koude winters en kortstondige uitval van infrastructuur. Maar Europa, waaronder Nederland, is naar de mening van de netbeheerder nog onvoldoende voorbereid op een langdurige en omvangrijke onderbreking van het gasaanbod.
Zo'n situatie zou kunnen leiden tot extreme prijsstijgingen, grote economische schade en toenemende energiearmoede, aldus Gasunie, dat de mogelijke impact vergelijkbaar noemt met die van de Europese gascrisis na de Russische invasie in Oekraïne.
"Het huidige geopolitieke klimaat vraagt om realisme en voorbereid zijn op het onverwachte op de langere termijn", zegt Gasunie-bestuurslid Hans Coenen.
