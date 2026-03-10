Een simpele foto van je hand kan een dodelijke ziekte onthullen

Een foto van de achterkant van je hand kan een gevaarlijke hormoonziekte aantonen, die je levensverwachting met jaren kan verkorten. Wetenschappers hebben een AI-model ontwikkeld dat aan een handfoto kan zien of iemand mogelijk acromegalie heeft, een aandoening die vaak pas na tien jaar wordt ontdekt.

De ziekte zorgt ervoor dat het lichaam te veel groeihormoon aanmaakt. De kwaal ontstaat meestal op middelbare leeftijd en kan leiden tot vergroting van handen en voeten, hoofdpijn en veranderingen in het gezicht. Zonder behandeling kan acromegalie levensgevaarlijke complicaties veroorzaken en de levensverwachting gemiddeld met zo’n tien jaar verkorten.

Het probleem: de ziekte ontwikkelt zich langzaam en is zeldzaam. Daardoor duurt het vaak jaren voordat artsen de juiste diagnose stellen. “Het is niet ongebruikelijk dat het tot tien jaar duurt voordat acromegalie wordt herkend”, zegt endocrinoloog Hidenori Fukuoka van de Universiteit van Kobe.

Daarom testten onderzoekers een nieuwe aanpak met kunstmatige intelligentie. Ze verzamelden 11.000 foto’s van handen van 725 deelnemers, van wie ongeveer de helft acromegalie had. De foto’s toonden alleen de achterkant van de hand en een gebalde vuist, zodat herkenbare kenmerken zoals handlijnen of gezichten niet zichtbaar waren.

AI extreem nauwkeurig

Het AI-model bleek opvallend nauwkeurig. Wanneer het systeem aangaf dat iemand acromegalie had, klopte dat in 88 procent van de gevallen. Bij een negatieve uitslag bleek in 93 procent van de gevallen dat de persoon de ziekte inderdaad niet had.

Opvallend genoeg presteerde de AI zelfs beter dan endocrinologen die dezelfde foto’s beoordeelden. “Ik was eerlijk gezegd verrast dat de nauwkeurigheid zo hoog was met alleen foto’s van de achterkant van de hand”, zegt onderzoeker Yuka Ohmachi.

Toch betekent dit niet dat artsen overbodig worden. De diagnose acromegalie vereist ook bloedtesten, medische geschiedenis en andere lichamelijke signalen. De technologie moet vooral dienen als vroege waarschuwing.

De onderzoekers hopen dat de methode in de toekomst kan worden gebruikt bij gezondheidschecks. Mogelijk kunnen handfoto’s dan ook andere aandoeningen helpen opsporen, zoals reuma of bloedarmoede.