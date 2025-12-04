Nederland opnieuw in top van lijst belastingparadijzen

De betere brievenbusfirma weet Nederland wel te vinden. En terecht, ook dit jaar staan we weer in de top 10 van grootste belastingparadijzen. Het Verenigd Koninkrijk staat bovenaan, blijkt uit een nieuwe analyse van het Tax Justice Network.

Het gaat niet eens om het VK zelf, maar om het netwerk van Britse overzeese gebieden en kroongebieden dat multinationals een reeks constructies biedt om winsten weg te sluizen. Samen zijn ze goed voor ongeveer een derde van het wereldwijde belastingontwijkingsrisico.

De top acht in de TJN-ranglijst wordt dan ook gedomineerd door deze Britse gebieden. Ze bieden bedrijven juridische structuren waarmee winsten kunnen worden verplaatst naar plekken met lage belastingdruk zonder dat er sprake hoeft te zijn van echte economische activiteit.

Nederland staat op plek 7 tussen landen als Jersey en Bermuda en heeft een score van 1,809. Ierland staat op de negende plaats, net als het jaar ervoor, met een indexscore van 1,432. Vervolgens komen Luxemburg (1,399) en de Bahama's (1,283). Opvallend: hoewel de Bahama's deel uitmaakt van het Gemenebest, is het geen Brits overzees gebied. Het Verenigd Koninkrijk zelf komt uit op plek 19, met een score van 865.

Het Tax Justice Network beoordeelt landen en gebieden op basis van hun wetgeving, regelgeving en de hoeveelheid financiële stromen die erdoorheen lopen. De zogeheten Haven Score wordt berekend aan de hand van meer dan 70 vragen binnen 18 indicatoren, die samen laten zien in hoeverre een gebied belastingontwijking mogelijk maakt.

Daarna wordt deze score gecombineerd met wereldwijde scores, gebaseerd op IMF-cijfers over buitenlandse investeringen. Zo ontstaat een eindwaarde die weergeeft hoeveel elk gebied bijdraagt aan het wereldwijde probleem van belastingmisbruik door multinationals.