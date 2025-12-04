Steenbergen zwemt naar Europese titel op 100 meter wisselslag

LUBLIN (ANP) - Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan overtuigend de titel gewonnen op de 100 meter wisselslag. De 25-jarige Nederlandse verbeterde in Lublin in Polen haar persoonlijke record ruim, tot 56,26 seconden. Die tijd betekende ook een Europees record.

Voor Steenbergen is het haar derde medaille dit EK en de eerste individuele. Eerder won ze met Milou van Wijk, Tessa Giele en Valerie van Roon goud op de 4x50 meter vrije slag en samen met Maaike de Waard, Caspar Corbeau en Sean Niewold zilver op de 4x50 meter wisselslag gemengd.

Het zilver op de 100 meter wisselslag ging naar de Belgische Roos Vanotterdijk in 56,80, voor de Israëlische Anastasia Gorbenko (57,17). Giele werd vijfde in 57,73.