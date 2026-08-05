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Nederland steunt kandidatuur Klaas Knot voor voorzitterschap ECB

Economie
door Redactie
woensdag, 05 augustus 2026 om 16:33
bijgewerkt om woensdag, 05 augustus 2026 om 16:39
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De Nederlandse overheid steunt de eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg.
Daarbij tekent het ministerie aan dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot een goede kandidaat zou zijn. De mogelijke kandidatuur van Knot moet "in die samenhang" gezien worden, aldus het ministerie.
Knot was tot vorig jaar president van De Nederlandsche Bank. Hij bekleedde die functie veertien jaar lang. Zijn naam zingt al langer rond als mogelijke opvolger van de Franse Lagarde.
Lagarde heeft er al eerder op gehint dat ze voor het einde van haar termijn mogelijk stopt als voorzitter.
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