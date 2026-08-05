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Meerdere gewonden door steekpartij in centrum Londen

Samenleving
door Redactie
woensdag, 05 augustus 2026 om 16:29
bijgewerkt om woensdag, 05 augustus 2026 om 16:33
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 Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Dat meldt Sky News op gezag van de autoriteiten. Een 47-jarige vrouw werd nadien gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging.
Vier gewonden, volgens de Metropolitan Police allen mannen in de leeftijd van 34 tot 52, zijn ter plaatse verpleegd en overgebracht naar het ziekenhuis. Ook werd een ambulancehelikopter ingezet. Onduidelijk is hoe het de slachtoffers vergaat.
De steekpartij vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een district in het West End van Londen dat bekendstaat als winkel- en entertainmentgebied. Volgens de Britse radiozender LBC stak de vrouw met een schaar in op voorbijgangers nabij een theater.
Hoewel de politie vooralsnog niet ingaat op de toedracht van het incident, meldt de Metropolitan Police wel een schaar te hebben aangetroffen op de plaats delict. De dienst gaat er vooralsnog van uit dat de dader kampt met psychische problemen.
Getuigen worden opgeroepen zich te melden.
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