Nederlander lijkt erger geschrokken van inflatie dan gedacht

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse consumenten lijken erger geschrokken van recente prijsstijgingen dan kenners hadden verwacht. Dat opperen economen van ING naar aanleiding van de cijfers over de economie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week naar buiten bracht. Hoewel de economie als geheel flinke groei liet zien in het tweede kwartaal, gingen de uitgaven van consumenten onverwacht omlaag.

Aanvankelijk dachten kenners dat de binnenlandse consumptie juist een van de belangrijkste motoren van de economische groei zou zijn. "Immers, koopkracht stijgt flink, met name door cao-loonstijgingen die de inflatie al een tijd ruim overtreffen. Ook lag het consumentenvertrouwen in het tweede kwartaal hoger dan in het eerste."

Dat Nederlanders hun bestedingen toch niet massaal opschroefden, lijkt volgens ING voor een deel te komen door een gestegen inflatieperceptie van consumenten. De kenners van de bank wijzen op onderzoek van de Europese Commissie. Dat suggereert dat consumenten in Europa "pessimistischer zijn dan in eerste instantie verklaard kan worden aan de hand van de ontwikkeling van harde economische ontwikkelingen in inkomens, werkloosheid, rente, en daadwerkelijke inflatie".

Met andere woorden: mensen kunnen soms sterkere prijsstijgingen verwachten dan ze daadwerkelijk al hebben ervaren. "Dit kan ook voor Nederlandse consumenten gelden, aangezien in Nederland het consumentenvertrouwen nog op een laag niveau ligt".