Deelnemers herdenking Nederlands-Indië komen aan in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De eerste honderden deelnemers aan de herdenking van de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn in Den Haag gearriveerd. Bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes is donderdagavond de Nationale Herdenking 15 augustus 1945.

Er is plek voor zeker 3000 mensen. Bij binnenkomst lopen sommige mensen naar het monument om foto's te maken of gewoon even te kijken, zo ziet een verslaggever van het ANP ter plaatse.

Schrijfster Yvonne Keuls (92) is hoofdspreker en zal samen met haar kleindochter Babiche een toespraak houden. Ook burgemeester Jan van Zanen, premier Dick Schoof en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer zijn bij de herdenking aanwezig.

De plechtigheid begint om 19.15 uur en eindigt om 20.20 uur met een defilé langs het Indisch monument.