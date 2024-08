Verdachte brand wethouder Rotterdam niet langer daarvoor vast

ROTTERDAM (ANP) - De 43-jarige man die verdacht wordt van brandstichting bij het huis van de Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar, zit voor dat vergrijp niet langer vast. "Voor de brandstichting op 6 juli in een woning in Rotterdam-Lombardijen is de verdenking niet langer ernstig genoeg om de man daarvoor vast te houden", aldus het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Het betekent echter niet dat de man vrijkomt. Hij wordt nog verdacht van een andere brandstichting en blijft daarvoor nog dertig dagen vastzitten, zo besloot de rechtbank donderdag. Het OM verdenkt hem van het in brand steken van twee auto's op de Hulsterlo in de Rotterdamse Zuidwijk op 23 april.

Het onderzoek naar de brandstichting bij het huis van Achbar "gaat onverminderd door", meldt het OM. Ook wordt onderzocht of de brandstichtingen verband met elkaar houden.