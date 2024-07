Nederlanders besteden meer aan slimme apparaten

DEN BOSCH (ANP) - Nederlanders besteden steeds meer aan 'slimme' apparaten in hun huizen. Huishoudens hebben voor bijna 6,3 miljard euro aan zogeheten smart home-producten in huis, meldt marktonderzoeksbureau Multiscope. Dat is 7 procent meer dan een jaar geleden. Toen ging het om 5,8 miljard euro.

Ook het bezit van slimme apparaten is gestegen, stelt Multiscope op basis van een onderzoek onder ruim 5400 Nederlanders vorige maand. Inmiddels heeft 61 procent van alle huishoudens bijvoorbeeld een robotstofzuiger, verlichting die automatisch aangaat als het donker wordt of slimme deurbel.

Nederlanders besteden het meest aan slimme huishoudelijke apparaten, zoals slimme wasmachines, vaatwassers, waterkokers, rolluiken en robotgrasmaaiers. In totaal gaat het om 3,7 miljard euro. Daarna volgen apparaten voor beveiliging en veiligheid zoals slimme deursloten, deurbellen, camera's en babyfoons, goed voor 1 miljard euro. Naar slimme LED-lampen, dimmers en schakelaars ging 720 miljoen euro.

Huishoudens met een koopwoning hebben vaker slimme apparatuur dan huurders. Ook 35- tot 49-jarigen hebben relatief vaak slimme apparatuur, meldt het marktonderzoeksbureau. Slimme beveiliging is met name populair onder 18- tot 34-jarigen. 50-plussers hebben in elke categorie beduidend minder slimme apparaten in huis, concludeert Multiscope.