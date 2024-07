Oxfam Novib: betere afspraken nodig over klimaatfinanciering

DEN HAAG (ANP) - Oxfam Novib is kritisch op de bewering dat rijke landen in 2022 voor het eerst het doel hebben gehaald om jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering te verstrekken. Een groot deel van dit bedrag is een lening, benadrukt de hulporganisatie. Soms moeten arme landen hier zelfs hoge rentes op betalen. "Tijdens de aankomende klimaattop moeten hier echt betere afspraken over gemaakt worden", stelt Hilde Stroot van Oxfam Novib.

Klimaatfinanciering staat centraal op de klimaattop die in november in Azerbeidzjan begint. De bedoeling is dat voor 2025 een hoger bedrag wordt afgesproken. Dat geld is dan voor armere landen bedoeld om bijvoorbeeld hun energievoorziening te verduurzamen of aanpassingen te doen die het land beschermen tegen de gevolgen van klimaatrampen. "Als je nu kijkt naar wat nodig is, loopt dat bedrag in de triljoenen", zegt Stroot.

Oxfam Novib vindt vooral dat "hele goede randvoorwaarden" moeten hangen aan het volgende klimaatfinancieringsdoel, dat aan het einde van dit jaar in de hoofdstad Bakoe wordt besproken. Uiteindelijk hoopt de hulporganisatie de onderhandelingen af te sluiten met een groot 'klimaatfinancieringspakket'.