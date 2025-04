Nederlanders bezoeken weer massaal woonwinkels op tweede paasdag

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders hebben op tweede paasdag weer massaal een woonboulevard bezocht, merken woonwinkelconcern IKEA en interieurketen JYSK. Die laatste keten, met naar eigen zeggen 105 winkels in Nederland, zegt maandagmiddag dat het iets drukker is dan tweede paasdag vorig jaar.

Om 14.00 uur lag het aantal klanten 7 procent boven het aantal van vorig jaar en was het zo'n 10 procent drukker dan op een reguliere zaterdag, stelt JYSK. "Met een graad of 15 en af en toe een bui is het perfect winkelweer", zegt Frank Christant, landendirecteur voor Nederland, België en Frankrijk.

Een woordvoerder van IKEA noemt het "traditioneel gezellig druk" in de winkels. Volgens hem zijn er 25 tot 30 procent meer klanten dan in andere weekenden. "Mensen maken er meer een dagje uit van en maken meer gebruik van het restaurant. Dat het regent en niet echt lekker warm is, helpt altijd mee met de keuze om naar een meubelboulevard te gaan."