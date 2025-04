DEN BOSCH (ANP) - De hockeyers van Rotterdam zijn als derde geëindigd in de Euro Hockey League. Ze versloegen Kampong aan de Oosterplas in Den Bosch (2-0). Menno Boeren en Thijs van Dam maakten de doelpunten in de troostfinale.

Bloemendaal en het Belgische Gantoise spelen vanaf 13.45 uur de finale. Bloemendaal won in de halve eindstrijd van Kampong (3-0). Gantoise haalde de eindstrijd met een zege na shoot-outs op Rotterdam. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2.