Nederlanders geven minder uit per onlineaankoop

VEENENDAAL (ANP) - Nederlanders hebben in de eerste zes maanden van dit jaar minder besteed per onlineaankoop. Het gemiddelde bestelbedrag ging voor het eerst sinds de coronaperiode omlaag en kwam uit op 100 euro. Dat is 3 procent lager dan een jaar eerder, volgens nieuwe cijfers die belangenvereniging voor webwinkels Thuiswinkel.org dinsdag presenteert.

Het aantal aankopen via internet steeg in de eerste helft van 2026 met 3 procent in vergelijking met een jaar eerder, naar ruim 170 miljoen aankopen. De totale bestedingen online bleven met 17,1 miljard euro vrijwel gelijk.

Het merendeel van de aankopen wordt bij Nederlandse webshops gedaan, volgens Thuiswinkel.org. Maar het aandeel buitenlandse onlineaankopen stijgt wel. Inmiddels wordt een op de zeven onlineaankopen buiten Nederland gedaan. China is de snelstgroeiende markt, met populaire Chinese webshops zoals AliExpress en Temu.

Mobiele telefoon

Nederlanders deden bijna de helft van de aankopen via internet met hun mobiele telefoon, die daarmee belangrijker was om onlineaankopen mee te doen dan laptops of desktops. Grotere aankopen doen consumenten nog wel vaak op een computer, volgens Thuiswinkel.org. De gemiddelde aankoopwaarde via een smartphone is 80 euro; via een laptop of desktop is dat 126 euro.

Van alle aankopen wordt 11 procent online gedaan. Dat aandeel is al jarenlang stabiel. Het onderzoek naar onlineaankopen in Nederland werd uitgevoerd door marktonderzoeker NielsenIQ, in opdracht van onder meer Thuiswinkel.org.