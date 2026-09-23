Nederlanders hebben iets meer te besteden

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Dat is vooral te danken aan hogere lonen, meer banen en een stijging van de uitkeringen.

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het tweede kwartaal 0,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat daarbij om het inkomen dat mensen overhouden nadat ze bijvoorbeeld belastingen en premies hebben betaald. Het CBS corrigeert het cijfer ook voor prijsstijgingen.

Vooral de hogere beloning voor werknemers droeg bij aan de beter gevulde portemonnee. De totale beloning van werknemers steeg volgens het CBS met 5 procent. Ook uitkeringen gingen omhoog. De hoogte daarvan is vaak gekoppeld aan het minimumloon, dat dit jaar verder steeg. Ook gingen de pensioenuitkeringen omhoog, deels door verhogingen van fondsen die zijn overgegaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Het inkomen van zelfstandigen ging juist 2,2 procent omlaag.