Hoe vaak poep jij? Je stoelgang zegt veel over je gezondheid

Hoe vaak je van het toilet gebruikmaakt, blijkt een van de beste gratis gezondheidstesten die er bestaat. Wetenschappers ontdekten dat mensen die te weinig poepen niet alleen last hebben van een opgeblazen gevoel, maar daadwerkelijk een verhoogd risico lopen om vroegtijdig te overlijden.

Jarenlang gold de vuistregel dat alles tussen drie keer per dag en drie keer per week 'normaal' was. Die aanname blijkt nu veel te ruim. Nieuw onderzoek toont aan dat er een duidelijk optimum bestaat. En wie daar ver onder zit, betaalt daar een prijs voor.

Het getal dat er echt toe doet

Onderzoeker Sean Gibbons van het Institute for Systems Biology in Seattle ontdekte dat mensen die dagelijks één tot drie keer poepen, een gunstiger darmflora hebben dan de rest. Ze herbergen meer 'goede' bacteriën die ontstekingsremmende stoffen aanmaken, waaronder butyraat. Die stof helpt bloedsuikerspiegels te reguleren en zorgt voor een verzadigd gevoel.

Wacht niet te lang

Wie minder dan drie keer per week naar de wc gaat voor een grote boodschap, bleek in het onderzoek hogere concentraties schadelijke stoffen in het bloed te hebben. Die toxines worden gelinkt aan chronische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. De verklaring is onsmakelijk en confronterend: blijft ontlasting te lang in je darmen hangen, dan verteren bacteriën eerst alle beschikbare vezels. Zijn die op, dan schakelen ze over op eiwitten afbreken, een proces waarbij schadelijke stoffen in je bloedbaan terechtkomen.

De harde cijfers

Een studie uit 2023 zette de knop echt op scherp: mensen met slechts vier zachte stoelgangen per week hadden bijna twee keer zoveel kans om binnen vijf jaar te overlijden, vergeleken met dagelijkse poepers. Ook het risico op kanker en hart- en vaatziekten lag beduidend hoger bij deze groep.

Wat je er zelf aan kunt doen

Gelukkig is de oplossing nabij. Experts adviseren drie simpele aanpassingen: meer groenten en fruit eten, voldoende water drinken en regelmatig bewegen. En kijk af en toe even in de pot voordat je doortrekt. Volgens de Bristol Stoelgangschaal is de ideale ontlasting de vorm van een worst, glad of met wat scheurtjes.

Het allerbelangrijkste is dat je je eigen normaal kent en alert blijft op onverklaarbare veranderingen. Dat dagelijkse bezoekje aan het toilet is dus niet zomaar een verplicht nummer, het is een gratis gezondheidscheck die je eigenlijk niet kunt negeren.