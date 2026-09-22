Op 1 oktober begint officieel het stookseizoen, maar de Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor slechts 55,6 procent gevuld. Dat is bijna 20 procentpunt onder het vijfjaarsgemiddelde. Wie hoopt dat de gasprijs dit najaar daalt, hoeft daar niet op te rekenen.

Het laagste niveau sinds de metingen begonnen

De 55,6 procent is het laagste niveau ooit gemeten op deze datum, sinds AGSI (het Europese gasopslagtransparantieplatform) in 2011 begon met publiceren. Een jaar geleden lag de vulgraad rond deze tijd op circa 74 procent. Het vijfjaarsgemiddelde voor deze kalenderdag: 75,1 procent.

Ook in Europees perspectief valt Nederland op. De elf grote opslaglanden van de EU zitten samen op 69,3 procent. Nederland staat op plek 10.

Een jaar geleden: 74 procent. Nu: 55,6 procent. Bijna 20 procentpunt onder het vijfjaarsgemiddelde.

Waarom de tanks zo leeg zijn

De lage vulgraad heeft meerdere oorzaken. GasTerra, het bedrijf dat decennialang de grote ondergrondse gasbergingen Norg en Grijpskerk vulde, beëindigt op 1 oktober 2026 zijn operationele activiteiten. Beide opslagen zijn per 1 april leeg opgeleverd, na de opheffing van de leveringsrol van GasTerra. Staatsbedrijf EBN is ingestapt met een vultaak van maximaal 80 TWh voor Grijpskerk, Norg en Bergermeer, maar begon het seizoen met praktisch lege tanks.

Daar komt bij: de winter van 2025/2026 was kouder dan recente jaren, waardoor de opslagen sneller leegliepen. Op 31 maart stond de vulgraad op 5,15 procent. Zelfs tijdens de gascrisis was de voorraad iets hoger. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz ligt bovendien nog altijd zo goed als stil, waardoor er weinig LNG uit het Midden-Oosten richting Europa komt.

Het vuldoel ging omlaag van 74 naar 64 procent

Nederland heeft normaal gesproken een naar beneden bijgesteld vuldoel van 74 procent (in plaats van de Europese 90 procent), vanwege de koppeling met het Noorse net. Op 11 september verlaagde het kabinet dat doel naar 64 procent, op verzoek van de Europese Commissie. De Commissie vroeg alle lidstaten hun wintervuldoel tien procentpunt te verlagen, om te voorkomen dat het bijvullen de gasprijs nog verder zou opdrijven.

Op het huidige tempo eindigt Nederland rond 1 november op circa 72 procent, boven het verlaagde doel van 64 procent. Maar dat lagere doel is er niet omdat 64 procent voldoende is voor een zorgeloze winter. Het is er omdat 74 procent niet haalbaar bleek.

Het vuldoel ging omlaag van 74 naar 64 procent. Niet omdat dat genoeg is, maar omdat meer niet haalbaar bleek.

Zo raakt de lage voorraad jouw gasprijs

Een lege opslag maakt de markt nerveus, en dat vertaalt zich in hogere prijzen. De TTF-gasprijs, de Europese groothandelsprijs voor gas, heeft in september de 80 euro per MWh doorbroken. Dat is het hoogste niveau sinds december 2022, het laatste jaar van de energiecrisis. In december 2025 stond diezelfde beursprijs nog op 26 euro per MWh.

Voor huishoudens steeg de gemiddelde gasprijs van ongeveer 1,30 euro per kuub in februari naar circa 1,60 tot 1,78 euro per kuub in september, aldus Gaslicht.com. Alle twaalf leveranciers met een eenjarig contract verhoogden in september hun gasprijs, gemiddeld met 7,3 procent. Geen enkele verlaagde. Drie leveranciers zitten inmiddels ruim boven de 1,80 euro per kuub, volgens energievergelijker Keuze.nl. Over simpele ingrepen om je gasrekening deze winter te drukken schreven we eerder.

Analisten verwachten dat de gasprijs hoog blijft. Standard Chartered noemde de huidige hoge TTF-prijs het basisscenario in plaats van het risicoscenario. Bij een strenge winter kan de prijs volgens de analystenconsensus oplopen tot 90 à 120 euro per MWh, meldde Discovery Alert.

Wat je nu kunt doen