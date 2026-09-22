Zo verwijder je eenvoudig de donkere aanslag rondom de kraan en het afvoerputje

Je poetst je wastafel, laat de kraan glimmen en houdt het aanrecht brandschoon. En toch: daar zit hij weer, die donkere, vieze rand precies rondom de voet van de kraan en rondom het afvoerputje. Hoe vaak je ook schoonmaakt, het blijft terugkomen. Wat veel mensen niet weten: die kring bestaat meestal niet uit gewoon vuil.

Wat er écht in die kring zit

Op het eerste gezicht lijkt het simpele aanslag. Maar een donkere kring rond een kraan is vaak een cocktail van kalkaanslag, zeepresten, huidvet, vocht, schoonmaakresten en schimmelachtige aanslag die zich ophopen in de nauwelijks bereikbare naad rond de kraanvoet.

Elke keer dat je je handen wast of de afwas doet, blijven er druppels water achter. Dat water bevat mineralen, die zich na het opdrogen in laagjes opstapelen. Zeepresten, tandpasta en huidvet hechten zich vervolgens aan dat vochtige oppervlak vast.

Omdat de rand rondom de kraan lastig te bereiken is met een gewone doek, wordt dit stukje nooit grondig genoeg gereinigd, tot de kring op een dag ineens goed zichtbaar is.

Niet altijd kalk

Een witte of grijze waas is meestal gewoon kalk. Maar een donkere kring kan wijzen op iets anders: opgehoopt vuil en huidvet, verkleurde of verouderde kit, schimmelachtige aanslag, metaalresten of zelfs vuil dat onder de kraanvoet is weggekropen.

Dat verklaart meteen waarom de ene schoonmaakmethode bij de ene kraan werkt en bij de andere niet. Zit de verkleuring op het oppervlak, dan is gewoon schoonmaken vaak al genoeg. Is de kit zelf beschadigd of poreus, dan is een andere aanpak nodig.

Begin mild

De meest gemaakte fout: meteen grijpen naar een agressief schoonmaakmiddel. Dat is meestal helemaal niet nodig. Begin met een zachte microvezeldoek, warm water en een klein beetje afwasmiddel. Maak de doek vochtig, voeg wat afwasmiddel toe en wrijf voorzichtig rondom de kraan.

Voor de smalle, moeilijk bereikbare rand is een oude, zachte tandenborstel goud waard: de kleine haartjes komen precies in de nauwe ruimte rond de kraanvoet waar een doek niet bij kan.

Met deze milde aanpak kom je in de meeste gevallen al een heel eind, zonder dat er ook maar één agressief middel aan te pas komt. Blijft de kring hardnekkig zitten, dan is dat vaak het signaal dat het probleem dieper zit dan alleen oppervlakkig vuil en dat een sterkere methode nodig is.