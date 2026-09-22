Een dak boven je hoofd, boodschappen in de koelkast en af en toe een avondje uit: waar kost dat pakket het meest? Amsterdam voert de ranglijst aan, maar ook Haarlem en Utrecht vragen een stevige portemonnee. Wie wonen én leven vergelijkt, moet wel verder kijken dan alleen de prijs van een koophuis.

Deze vergelijking gaat over dagelijkse uitgaven plus huur. Het is de vaste ranglijst voor 2026 met negen Nederlandse steden, geen volledige inventarisatie van alle Nederlandse woonplaatsen en ook geen actuele prijslijst van september.

De negen steden op een rij

De scores combineren onder meer boodschappen, horeca, vervoer en nutsvoorzieningen met de huur van appartementen. Hoe hoger de index, hoe duurder het gezamenlijke pakket.

Plaats Stad Kostenindex inclusief huur 1 Amsterdam 72,5 2 Haarlem 63,5 3 Utrecht 62,5 4 Rotterdam 59,7 5 Den Haag 59,6 6 Delft 58,7 7 Eindhoven 55,8 8 Leiden 55,6 9 Groningen 50,5

Amsterdam staat duidelijk los van de rest. Haarlem volgt als tweede, vlak voor Utrecht. Wie de hoofdstad inruilt voor een van die twee steden, verruilt de koploper in deze vergelijking dus voor een plek in de top drie.

Rotterdam en Den Haag zitten vrijwel op hetzelfde niveau: hun scores verschillen slechts 0,1 punt. Delft volgt daarachter. Ook Eindhoven en Leiden liggen dicht bij elkaar, terwijl Groningen van deze negen de laagste score heeft.

Huur maakt het verschil groter

Het is belangrijk welke ranglijst je bekijkt. Zonder huur scoort Amsterdam 82,6 en Groningen 68,7. In de aparte huurindex is het verschil veel groter: 60,0 tegenover 28,0. Het prijsverschil tussen beide steden zit dus niet alleen in boodschappen of een restaurantbezoek, maar nadrukkelijk ook in het huren van een woning.

Dat maakt deze vergelijking vooral interessant als je wilt verhuizen en gaat huren. Voor een huiseigenaar met een bestaande hypotheek is dit geen persoonlijke woonlastenberekening. Aankoopprijzen van huizen zijn iets anders dan de huurkosten die hier meetellen.

Wat zegt zo'n cijfer eigenlijk?

Een score van 72,5 is geen maandbedrag en betekent evenmin dat Amsterdam 72,5 procent duurder is dan gemiddeld Nederland. New York is het ijkpunt en krijgt de waarde 100. De Nederlandse steden worden langs dezelfde meetlat gelegd.

Zie de lijst daarom als een eerste vergelijking, niet als een verhuisadvies op maat. Zet voor je eigen situatie huur, energie, vervoer en dagelijkse uitgaven naast elkaar. Neem ook je inkomen mee: de duurste stad hoeft voor jou niet automatisch de minst betaalbare te zijn.

Een mooie plek op de kaart is prettig. Maar reken vóór de verhuizing liever uit wat er na alle vaste lasten overblijft voor het leven dat je daar wilt leiden.

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