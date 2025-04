Nederlanders kopen meer elektrische huishoudelijke apparaten

ZOETERMEER (ANP) - Nederlanders hebben vorig jaar meer elektrische huishoudelijke apparaten gekocht. Daarmee laat de markt volgens branchevereniging APPLiA Nederland herstel zien, na de daling in 2023 door de hoge inflatie en de problemen op de huizenmarkt. De koopkracht is toegenomen en de inflatie gedaald, merkt de organisatie op.

Mensen kochten in 2024 zo'n 8,3 miljoen apparaten, 3,6 procent meer dan in 2023. Daaraan gaven zij ongeveer 3,7 miljard euro uit, 3,8 procent meer. Consumenten kochten vooral meer wasdrogers en robotstofzuigers. Aan robotstofzuigers werd ruim een kwart meer besteed, met name door de grotere behoefte aan gemak, energiezuinigheid en innovatie. De verkoop van wasdrogers profiteerde volgens de branchevereniging mogelijk van het natte weer.

De branchevereniging stelt dat de importheffingen van Trump een "uitdaging" zijn voor de branche dit jaar. Voorzitter Stefan Verhoeven voorziet daardoor mogelijk een toestroom van Chinese apparaten naar Europa.