Nederlanders kopen minder chocoladepaaseitjes door hoge prijs

Bijna vier op de tien Nederlanders kopen dit jaar minder chocoladepaaseitjes, vooral vanwege de hoge prijs. Dat komt naar voren uit onderzoek van marktonderzoeker NIQ-GfK onder bijna 14.000 Nederlanders. Ook in de verkoopcijfers is te zien dat chocopaaseieren minder populair zijn in winkels.

Met name mensen onder de 50 jaar vinden de paaseitjes te duur. "Doordat de gemiddelde kiloprijs van paaseieren met ongeveer 50 procent is gestegen, is het niet verrassend dat de verkopen van paaseieren dit jaar tegenvallen", legt senioranalist Marten Suurmeijer van NIQ uit. Uit de verkoopcijfers komt naar voren dat supermarkten ongeveer 40 procent minder paaseieren hebben verkocht in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

NIQ-GfK constateert dat mixzakjes paaseieren met daarin de smaken melk, puur en wit nog altijd favoriet zijn onder Nederlanders. Ook zakken met enkel melkpaaseitjes zijn populair. Toch winnen ook bijzondere smaakvarianten, zoals cookie dough en pistache, aan populariteit.

Cacaoprijs op recordhoogte

De cacaoprijzen zijn vorig jaar tot recordhoogte gestegen. Dat kwam vooral door zwakke oogsten in Ivoorkust en Ghana, na zware regenval. De prijsstijging had ook al impact op de verkoop van chocoladekruidnoten rond Sinterklaas. Zo meldde producent Bolletje in november dat de traditionele kruidnoot toen iets duurder was, die met chocolade zo'n 10 tot 15 procent.

De marktonderzoeker heeft Nederlanders ook gevraagd naar hun plannen voor Pasen. Ruim driekwart van hen is van plan om het christelijke feest te vieren. De meest geplande activiteit is het bezoeken van familie of vrienden, evenals het organiseren van een paasontbijt, -lunch of -brunch. Een bezoek aan de meubelboulevard lijkt wat uit de gratie geraakt: slechts 0,9 procent van de Nederlanders is dat nog van plan.