Nederlanders kunnen carnavalsoutfit bij steeds meer winkels kopen

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders kunnen hun carnavalsoutfit en andere spullen voor carnaval op steeds meer plekken kopen. Het aantal fysieke en onlinefeestwinkels is de afgelopen zes jaar gestegen, komt naar voren uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) die het ANP heeft geanalyseerd. Begin 2025 telde Nederland 933 feestwinkels, begin 2019 waren het er nog 744.

De stijging is te zien in de meeste provincies, maar het sterkst in Gelderland. Daar steeg het aantal feestwinkels van 71 in 2019 tot 95 begin 2025. Hoewel traditioneel vooral mensen uit het zuiden van het land carnaval vieren, zijn de meeste verkoopplekken in Zuid-Holland te vinden (242). De provincie Limburg heeft afgezet tegen het inwoneraantal de meeste winkels: ruim zeven winkels per 100.000 inwoners.

Brancheorganisatie INretail schrijft de stijging toe aan het gestegen aantal webshops. Volgens een woordvoerder begonnen de meeste fysieke winkels een webshop vanwege coronalockdowns.

Tweedehands

Het aantal fysieke feestwinkels schommelt juist sinds 2013, zegt hij verder. Hij vermoedt dat dit komt door de gestegen kosten voor winkeliers in het algemeen. Ook zijn feestwinkels vaak niet in de hoofdwinkelstraten te vinden, maar in de aanloopstraten, vervolgt de zegsman. Als er minder klanten komen door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of als een huurcontract afloopt, kan een ondernemer besluiten om online te gaan verkopen, denkt hij.

Consumenten lijken zich volop voor te bereiden op carnaval, dat dit weekend officieel begint. Winkelketen SoLow verwacht dit jaar zo'n 10 procent groei in de verkoop van carnavalskleding en verwacht de piek deze week, meldt commercieel directeur Claire Blok. "De artikelen die met name goed lopen zijn ski- en trainingspakken, kleurthema's als neon en beroepen." Voorbeelden uit die laatste categorie zijn politie-uniformen en cowboykleding.

Marktplaats heeft laten weten dat carnavalsvierders dit jaar meer naar tweedehandsoutfits hebben gezocht op het platform, vooral vaker naar jasjes, colberts en emblemen. Nederlanders kiezen steeds vaker voor tweedehands omdat die goedkoper zijn, aldus een woordvoerster. "Daarnaast wordt carnavalskleding meestal maar één week in het jaar gedragen, waardoor tweedehands een logische keuze is."