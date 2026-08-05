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Drone met explosieven gevonden bij Oekraïens vliegtuig in Leipzig

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 12:23
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LEIPZIG (ANP/DPA) - Bij een Oekraïens goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen, melden bronnen aan het Duitse persbureau dpa. Vlak daarvoor botste een vliegtuig van DHL in de lucht tegen een onbekend object in de buurt van Leipzig.
De drone op de luchthaven was naast de explosieven ook uitgerust met een ontsteker. Dat toestel werd vlak voor middernacht voor het eerst gespot en wordt sinds de inbeslagname onderzocht met een röntgenapparaat. De NAVO zegt op de hoogte te zijn van het incident en dat de Duitse autoriteiten het onderzoek leiden. Volgens Bild is de explosievendienst ingezet.
De politie onderzoekt nog of de gevonden drone te maken heeft met de botsing van het DHL-vliegtuig. Die kwam op zo'n 6 kilometer van Leipzig in aanraking met het onbekende object. Het toestel moest uitwijken vanwege de gevonden drone op de luchthaven in Leipzig en is korte tijd later veilig geland in Hannover. De voorkant had lichte schade.
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