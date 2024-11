Nederlands kantoor Netflix doorzocht om belastingfraude

Justitie heeft de kantoren van Netflix in Nederland en Frankrijk doorzocht als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude. Dat heeft een woordvoerster van het Functioneel Parket in Amsterdam bevestigd. De doorzoeking heeft volgens haar dinsdag plaatsgevonden.

De locatie in Amsterdam is het Europese hoofdkantoor van het Amerikaanse streamingbedrijf. Het onderzoek, waarbij de Franse en Nederlandse autoriteiten samen optrekken, startte in november 2022. "De samenwerking tussen de Franse en Nederlandse autoriteiten loopt al vele maanden in het kader van deze procedures", zei een Franse justitiële bron eerder op de dag tegen persbureau Reuters.

Netflix heeft nog niet gereageerd op de kwestie.