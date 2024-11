Moeder biedt baby aan op Facebook en laat ouders tegen elkaar opbieden

Een bizar verhaal uit Houston, Texas, waar de 21-jarige Jupiner Bryson haar best deed om vanuit het ziekenhuisbed haar pasgeboren zoontje te verkopen via Facebook. Ze wilde minimaal 200 dollar binnenslepen en speelde verschillende potentiële adoptieouders tegen elkaar uit.

De Amerikaanse nieuwssite ABC13 meldt dat de drugsverslaafde Bryson zich had aangemeld bij de Facebookgroep ‘Birth Mothers Looking for Adoptive Parent(s)’. Ze was niet alleen op zoek naar een nieuwe ouder voor haar kind, maar hoopte ook op wat financiële steun. “Net genoeg om te verhuizen naar een appartement zodat ik weer een baan heb en mijn kindje terug kan krijgen... Helemaal niets geks”, schreef ze.

Per opbod verkopen

Het aanbod trok de aandacht van meerdere geïnteresseerden. Bryson had gesprekken met minstens zeven potentiële adoptieouders. Sommigen van hen gaven aan dat ze vruchtbaarheidsproblemen hadden, terwijl ook koppels uit de LGBTQ+-gemeenschap zich aanmeldden. Maar zodra bleek dat een kandidaat niet wilde betalen, verbrak de kersverse moeder het contact.

Een van de gegadigden was Wendy Williams, eveneens uit Houston. Zodra zij op 23 september hoorde dat Bryson aan het bevallen was, sprong ze direct in een Uber en racete naar het ziekenhuis. Williams, zelf ooit geadopteerd, schreef later in een verklaring dat ze de bevalling acht uur lang had bijgewoond en drie dagen in het ziekenhuis bleef. “Ik voelde een band als tussen moeder en baby ”, zegt ze. “Ik voelde een connectie alsof hij biologisch van mij was.”

Ontwenningsverschijnselen

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de pasgeborene positief testte op drugs. Williams maakt duidelijk dat Bryson ook ontwenningsverschijnselen vertoonde in het ziekenhuis.

Na de bevalling plaatste Bryson een update op Facebook waarin ze meldde dat de baby een nieuw thuis had gevonden, en ze tagde Williams in het bericht. Hierop stroomden de negatieve reacties binnen. “Hoe durf je je baby te verkopen?” Williams besloot de politie in te schakelen. Inmiddels zit Bryson vast en is het aan de rechtbank om te bepalen waar het kind zal opgroeien.