Nederlands toerismebureau: minder bezoekers uit Azië door oorlog

DEN HAAG (ANP) - Nederland krijgt minder bezoekers uit Azië zoals uit China, Japan en India over de vloer door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat hoort het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) vanuit de sector. Door de oorlog is het vliegverkeer tussen Azië en Europa ernstig verstoord. Dat leidt tot minder bezoek aan bij Aziaten populaire toeristische trekpleisters als het waterrijke dorp Giethoorn, de molens van Kinderdijk en het bloemenpark Keukenhof, aldus het NBTC.

"We herkennen de signalen. De onrust in het Midden-Oosten heeft momenteel effect op het internationale reisverkeer, onder andere door hogere kosten voor energie en transport, verstoringen in luchtvaartverbindingen via hubs in het Midden-Oosten en meer onzekerheid bij reizigers. Dit zet met name de vraag naar intercontinentale reizen onder druk, vooral uit Azië en ook Arabische landen", aldus een woordvoerder.

Toeristen uit Azië zijn doorgaans goed voor ongeveer 3 procent van het totaal in Nederland.