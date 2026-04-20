Nederlands toerismebureau: minder bezoekers uit Azië door oorlog

door anp
maandag, 20 april 2026 om 13:22
DEN HAAG (ANP) - Nederland krijgt minder bezoekers uit Azië zoals uit China, Japan en India over de vloer door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat hoort het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) vanuit de sector. Door de oorlog is het vliegverkeer tussen Azië en Europa ernstig verstoord. Dat leidt tot minder bezoek aan bij Aziaten populaire toeristische trekpleisters als het waterrijke dorp Giethoorn, de molens van Kinderdijk en het bloemenpark Keukenhof, aldus het NBTC.
"We herkennen de signalen. De onrust in het Midden-Oosten heeft momenteel effect op het internationale reisverkeer, onder andere door hogere kosten voor energie en transport, verstoringen in luchtvaartverbindingen via hubs in het Midden-Oosten en meer onzekerheid bij reizigers. Dit zet met name de vraag naar intercontinentale reizen onder druk, vooral uit Azië en ook Arabische landen", aldus een woordvoerder.
Toeristen uit Azië zijn doorgaans goed voor ongeveer 3 procent van het totaal in Nederland.
POPULAIR NIEUWS

WSJ: Trump is bang

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aansluiten

Vrouwen zijn in hun leven 850000 dollar duurder uit

6 tips om een betere flirt te zijn

