Groeiende bezorgdheid over losgekomen bultrug Timmy

WISMAR (ANP/DPA) - In Duitsland groeit de bezorgdheid weer over de bultrugwalvis Timmy. Die strandde weken geleden voor de Duitse kust en kon maandagochtend wegzwemmen, om later toch weer tot stilstand te komen.

Reddingswerkers probeerden Timmy met boten weg te krijgen uit het ondiepe water, maar dat verliep moeizaam. Duitse media berichten dat Timmy enkele keren van richting was veranderd en daarna geruime tijd niet meer bewoog.

De autoriteiten houden er rekening mee dat het dier uitrust en willen Timmy alsnog zover krijgen richting open zee te zwemmen. De krant Bild berichtte dat de politie toeschouwers op de oever aan het wegsturen is.

In Duitsland wordt enorm meegeleefd met de bultrugwalvis. Die zit sinds eind maart vast bij het noordelijke eiland Poel (Mecklenburg-Voor-Pommeren). Duitse media volgen alle ontwikkelingen op de voet en zenden livebeelden uit van Timmy.