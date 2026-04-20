Kakkerlakken en 15 andere vieze dingen in je voedsel

gezondheid
door Nina van der Linden
maandag, 20 april 2026 om 13:29
173757819_m
Door de opkomst van ultrabewerkt voedsel is wat er op ons bord ligt vaak minder transparant dan we denken. Deskundigen waarschuwen dat afzonderlijk geteste ingrediënten niet automatisch veilig zijn in combinatie of bij langdurige consumptie.
Hieronder een overzicht van 16 onverwachte stoffen die ongemerkt in alledaagse producten kunnen zitten.
1. Insectenresten
Kleine hoeveelheden insectenfragmenten zijn onvermijdelijk in bijvoorbeeld pindakaas, chocolade en pasta.
2. Karmijn (E120)
Rode kleurstof gemaakt van geplette cochenilleluizen, gebruikt in snoep en cosmetica.
3. Kakkerlakdeeltjes
Sporadisch aanwezig in koffie door besmette bonen.
4. Parasitaire wormen
Kunnen voorkomen in vis; daarom gelden strenge vries- en kookregels.
5. Calciumcarbonaat (krijt)
Toegevoegd aan brood en deeg als structuurverbeteraar.
6. Titaandioxide
Witte kleurstof uit gesteente; inmiddels verboden in de EU vanwege gezondheidszorgen.
7. Siliciumdioxide (zand)
Houdt poeders zoals cacaodrank klontvrij.
8. Gips (calciumsulfaat)
Gebruikt in tofu en bakproducten tegen plakken.
9. Cellulose (houtpulp)
Verdikkingsmiddel in ijs, kauwgom en dieetproducten.
10. Methylcellulose
Werkt als bindmiddel en laxeermiddel in vegetarische vleesvervangers.
11. Xanthaangom
Microbiële slijmstof uit bacteriële fermentatie, gebruikt als stabilisator.
12. Voedselafval-bijproducten
Wei-eiwit, collageen en vezels uit reststromen van vlees, vis en fruit.
13. Petrochemische aroma’s
Synthetische smaakstoffen zoals vanilline of druivensmaak uit aardolie.
14. Toegevoegd water
In vleesproducten om gewicht en sappigheid te verhogen.
15. Arseen en zware metalen
Opgenomen door planten zoals rijst uit vervuilde of natuurlijke bodems.
16. Katoenzaadolie
Bijproduct van de textielindustrie, gebruikt in frituurvet en snacks.
Hoewel veel van deze stoffen wettelijk als veilig worden beschouwd, blijft er onzekerheid over het cocktaileffect van langdurige blootstelling. Tegelijkertijd benadrukken wetenschappers dat innovatie, zoals fermentatie en hergebruik van reststromen, ook kansen biedt voor duurzamer voedsel.
Bron: The Guardian

