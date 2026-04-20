Kakkerlakken en 15 andere vieze dingen in je voedsel

Door de opkomst van ultrabewerkt voedsel is wat er op ons bord ligt vaak minder transparant dan we denken. Deskundigen waarschuwen dat afzonderlijk geteste ingrediënten niet automatisch veilig zijn in combinatie of bij langdurige consumptie.

Hieronder een overzicht van 16 onverwachte stoffen die ongemerkt in alledaagse producten kunnen zitten.

1. Insectenresten

Kleine hoeveelheden insectenfragmenten zijn onvermijdelijk in bijvoorbeeld pindakaas, chocolade en pasta.

2. Karmijn (E120)

Rode kleurstof gemaakt van geplette cochenilleluizen, gebruikt in snoep en cosmetica.

3. Kakkerlakdeeltjes

Sporadisch aanwezig in koffie door besmette bonen.

4. Parasitaire wormen

Kunnen voorkomen in vis; daarom gelden strenge vries- en kookregels.

5. Calciumcarbonaat (krijt)

Toegevoegd aan brood en deeg als structuurverbeteraar.

6. Titaandioxide

Witte kleurstof uit gesteente; inmiddels verboden in de EU vanwege gezondheidszorgen.

7. Siliciumdioxide (zand)

Houdt poeders zoals cacaodrank klontvrij.

8. Gips (calciumsulfaat)

Gebruikt in tofu en bakproducten tegen plakken.

9. Cellulose (houtpulp)

Verdikkingsmiddel in ijs, kauwgom en dieetproducten.

10. Methylcellulose

Werkt als bindmiddel en laxeermiddel in vegetarische vleesvervangers.

11. Xanthaangom

Microbiële slijmstof uit bacteriële fermentatie, gebruikt als stabilisator.

12. Voedselafval-bijproducten

Wei-eiwit, collageen en vezels uit reststromen van vlees, vis en fruit.

13. Petrochemische aroma’s

Synthetische smaakstoffen zoals vanilline of druivensmaak uit aardolie.

14. Toegevoegd water

In vleesproducten om gewicht en sappigheid te verhogen.

15. Arseen en zware metalen

Opgenomen door planten zoals rijst uit vervuilde of natuurlijke bodems.

16. Katoenzaadolie

Bijproduct van de textielindustrie, gebruikt in frituurvet en snacks.

Hoewel veel van deze stoffen wettelijk als veilig worden beschouwd, blijft er onzekerheid over het cocktaileffect van langdurige blootstelling. Tegelijkertijd benadrukken wetenschappers dat innovatie, zoals fermentatie en hergebruik van reststromen, ook kansen biedt voor duurzamer voedsel.