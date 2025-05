Nederlandse banken lenen weer meer aan bedrijfsleven

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse banken hebben het afgelopen jaar in verhouding meer leningen aan binnenlandse bedrijven verstrekt dan banken in de rest van de eurozone. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van nieuwe cijfers. In de periode daarvoor bleef deze zakelijke kredietverlening juist achter bij het gemiddelde in het eurogebied.

DNB meldt dat in maart van dit jaar voor 277 miljard euro aan bedrijfskredieten uitstond bij banken in Nederland. Dat was 5 procent meer dan een jaar eerder, terwijl de gemiddelde groei in de eurozone over die periode 2,3 procent was.

De centrale bank constateert dat er sinds juni vorig jaar sprake is van een trend, waarbij de groei van de zakelijke kredietverlening in ons land maandelijks hoger ligt dan het gemiddelde binnen de eurozone.

DNB noemt als een van de mogelijke oorzaken voor deze ontwikkeling de leencriteria van Nederlandse banken. Die zijn de laatste jaren minder aangescherpt dan bij andere banken binnen de eurozone.