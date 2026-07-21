Nederlandse bedrijven investeren opnieuw minder

DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemingen investeerden 3,8 procent minder vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De daling volgt op een afname van de investeringen van 3,3 procent in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4 procent.

Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken dan een jaar eerder. In vliegtuigen werd meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Mei had in 2026 twee werkdagen minder dan in 2025.

Het CBS publiceert elke maand ook de investeringsradar over het klimaat voor investeringen. Volgens die radar waren de omstandigheden voor de investeringen in juni minder ongunstig dan in mei. Dat komt volgens het statistiekbureau vooral doordat het consumentenvertrouwen en het oordeel van producenten over de orderpositie minder negatief waren.