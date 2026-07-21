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Stichting eist schadevergoeding van ACM wegens 'falend toezicht'

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 8:13
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AMSTERDAM (ANP) - Een stichting vordert miljoenen euro's van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) namens voormalige klanten van Flexenergie. Volgens de Stichting Benadeelden in Actie is de ACM aansprakelijk vanwege "haar falende toezicht" op de energieleverancier, die in 2018 failliet werd verklaard. De stichting begint een rechtszaak en eist een bedrag van minimaal 15,7 miljoen euro.
Volgens de stichting had de ACM als "poortwachter van de energiesector" Flexenergie niet mogen toelaten op de markt. De energieleverancier probeerde met grote kortingen nieuwe klanten aan zich te trekken. Volgens de stichting was er binnen het bedrijf sprake van "organisatorische en financiële wanorde".
De stichting verwijt de toezichthouder dat er niet op tijd is ingegrepen, terwijl de ACM wel op de hoogte zou zijn geweest van de situatie bij Flexenergie. De schade van klanten bestaat onder meer uit betaalde voorschotten waar nooit energie voor is geleverd, stelt de stichting.
Leveringsvergunning
"Wij hebben getracht om in goed overleg met de ACM een oplossing te vinden voor de situatie. Nu dat niet is gelukt, stappen wij naar de rechter om deze deuk in de rechtsorde te herstellen", aldus voorzitter van de stichting Frank Bentschap Knook.
De ACM laat in een reactie weten dat het als toezichthouder niet kan voorkomen dat een energieleverancier failliet gaat. Flexenergie voldeed aan de eisen om een leveringsvergunning te krijgen, deze werden destijds bewust laag gehouden. De toezichthouder heeft vervolgens wel ingegrepen bij het energiebedrijf, stelt een woordvoerder van de ACM.
Sinds 2022 zijn de eisen voor het krijgen van een vergunning aangescherpt. Dat gebeurde nadat een aantal energieleveranciers failliet was gegaan als gevolg van de energiecrisis.
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