Nederlandse bedrijven investeren ruim 4 procent minder

DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in november afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemingen investeerden 4,1 procent minder vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De daling volgt op een kleine toename van de investeringen van 0,3 procent in oktober en een stijging van 3,2 procent in september.

Vooral in gebouwen en overig wegvervoer zoals vrachtauto's, opleggers en busjes werd minder geld gestoken dan een jaar eerder. In machines, defensiematerieel, personenauto's en infrastructuur werd meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November had in 2025 een werkdag minder dan november 2024.

Het CBS publiceert elke maand ook de investeringsradar over het klimaat voor investeringen. Volgens die radar waren de omstandigheden voor de investeringen in december minder ongunstig dan in november. Dat kwam volgens het statistiekbureau vooral doordat de stijging van de export van goederen groter was.