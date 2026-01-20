Damrak verwacht meer beursgangen ondanks geopolitieke spanningen

AMSTERDAM (ANP) - Uitbater Euronext rekent dit jaar op meer beursgangen in Amsterdam, ondanks de aanhoudende geopolitieke onrust. De door de Amerikaanse president Donald Trump gestarte handelsoorlog zorgde vorig jaar nog voor een wederom mager aantal nieuwe noteringen, maar daar zullen bedrijven zich in 2026 minder door laten leiden. Dat zegt directeur René van Vlerken van de Amsterdamse beurs in een interview met het ANP.

In tijden van geopolitieke spanningen blijven investeerders nog wel beleggen, maar kiezen zij liever voor bedrijven die zij al kennen dan voor nieuwe toetreders. Dat zag Van Vlerken vorig jaar, toen de AEX-index ondanks de onzekerheid 8 procent won en de opmars naar de vorige week doorbroken 1000-puntengrens inzette. Het aantal beursgangen bleef daarentegen steken op vier, even weinig als in 2024 en daarmee een stuk onder het gemiddelde van de jaren daarvoor.

Maar Van Vlerken verwacht vooral van langetermijnbeleggers dit jaar een grotere belangstelling voor onderwerpen als defensie en kunstmatige intelligentie (AI). "Zij kijken naar strategische thema's voor de economie van over drie tot vijf jaar. Wat dat betreft is er ruimte voor optimisme en dat zou moeten betekenen dat we het komende jaar een aantal mooie bedrijven kunnen verwelkomen", zegt de directeur. Zo heeft het Tsjechische Czechoslovak Group (CSG) al een beursgang in Amsterdam aangekondigd, telecombedrijf Odido is daar naar verluidt ook dichtbij.

Van Vlerken denkt dat de flinke schommelingen op de internationale beurzen, vaak ook als reactie op uitspraken van Trump, blijvend kunnen zijn en zelfs kunnen toenemen. Dat komt vooral doordat steeds meer handelshuizen en kortetermijnhandelaars inspelen op zulke opkomende ontwikkelingen, terwijl langetermijnbeleggers zich afzijdig houden omdat de uitspraken weinig impact hebben op hun visie van de economie over enkele jaren. Dit maakt de invloed van kortetermijnhandelaars groter.