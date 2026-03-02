ECONOMIE
Nederlandse bedrijven scherp op personeel in Midden-Oosten

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 14:14
anp020326153 1
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bedrijven zijn scherp op de veiligheid van hun medewerkers in het Midden-Oosten vanwege de onrust daar. Baggeraar Boskalis heeft meerdere kantoren in de regio en vraagt het lokale personeel thuis te werken. Zo'n algehele richtlijn hebben ING en FrieslandCampina niet, maar zij noemen dit wel als mogelijkheid om de veiligheid te waarborgen.
Iran heeft maandag voor de derde dag op rij aanvallen uitgevoerd op de Golfregio als vergelding voor het Amerikaans-Israëlische offensief. Er waren luide explosies in onder meer Dubai en Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten en het Saudische Riyad.
Zuivelconcern FrieslandCampina heeft in de Emiraten en Saudi-Arabië gezamenlijk zo'n honderd - voornamelijk lokale - mensen werken. "We hebben besloten reizen zoveel mogelijk te beperken en medewerkers zo veilig mogelijk te krijgen. Tot nu toe is iedereen veilig, onze lokale teams geven daar verder invulling aan", zegt een woordvoerder.
ING heeft twaalf medewerkers in Dubai en laat het lokale team zelf bekijken hoe er veilig kan worden gewerkt.
