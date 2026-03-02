Ambassades waarschuwen Nederlanders in Golfstaten: blijf binnen

DOHA (ANP) - De Nederlandse ambassades in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben Nederlanders opgeroepen om binnen te blijven en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Iran bestookt de landen met raketten en drones, nadat de Verenigde Staten en Israël de aanval openden.

Nederlanders krijgen het advies weg te blijven bij ramen als zij een alarmbericht op hun telefoon krijgen. Ook moeten zij oppassen voor vallende brokstukken van onderschepte drones of raketten. De Qatarese luchtverdediging is "zeer actief", aldus Buitenlandse Zaken.

Volgens de ambassades werken beide landen aan het heropenen van de luchthavens, "wanneer de veiligheidssituatie dat toelaat". De ambassades raden gestrande reizigers aan contact op te nemen met hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Vanwege de onrust hebben afgelopen weekend honderden Nederlanders zich gemeld bij Nederlandse alarmcentrales. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg zondag ongeveer duizend informatieverzoeken.