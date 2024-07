Nederlandse brouwers verkopen minder bier door slecht weer

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bierbrouwers verkochten in de eerste helft van dit jaar 5 procent minder bier. Ze hebben veel last van fors gestegen belastingen en aanhoudend slecht weer. De brouwerijen hopen op een warme zomer.

In alle biercategorieën nam de verkoop af. Zelfs alcoholvrij bier kampt met tegenvallende verkoopcijfers. Van 2010 tot 2023 steeg de verkoop van alcoholvrij bier met meer dan 500 procent. Ook in periodes waarin de biermarkt het moeilijk had, bleef de verkoop van alcoholvrij bier groeien. Tot dit jaar. Van januari tot juni daalde de verkoop met 9,4 procent.

De accijnsverhoging van 8 procent op bier met alcohol en de verhoging van de verbruiksbelasting met bijna 200 procent op alcoholvrij bier, hebben de prijzen verder opgedreven. Daarom kopen consumenten hun bier steeds vaker in België en Duitsland, stellen de brouwers.