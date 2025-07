Nederlandse chipmaker NXP zakt op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - NXP Semiconductors behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Nederlandse chipproducent zag de omzet en winst in het afgelopen kwartaal fors teruglopen, mede door een zwakke vraag naar chips voor personenauto's. Ook viel de omzetverwachting voor het huidige kwartaal wat tegen. Het aandeel van het Eindhovense bedrijf werd daarop 1,7 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 44.288 punten. De S&P 500-index stond een fractie lager op 6302 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 20.934 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten maandag op nieuwe recordniveaus. De Dow eindigde een fractie lager.

General Motors ging bijna 5 procent omlaag. De autofabrikant zag de winst in het tweede kwartaal flink dalen door de impact van de importheffingen van Trump. Die drukten de winst met 1,1 miljard dollar. GM heeft fabrieken in Mexico en Canada en die landen kregen tarieven op export van auto's en onderdelen naar de VS opgelegd. GM handhaafde wel de in mei verlaagde winstverwachting voor het hele jaar. Het bedrijf rekent daarbij nog altijd op een negatieve impact van 4 miljard tot 5 miljard dollar door de handelstarieven.

Meer omzet Coca-Cola

Coca-Cola werd 1,5 procent minder waard. De frisdrankfabrikant boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij prijsverhogingen. Het concern profiteerde onder meer van een sterke vraag in Europa, waarmee de zwakte op andere markten werd gecompenseerd.

Halliburton verloor 2,5 procent. De oliedienstverlener zag de omzet en winst in het tweede kwartaal dalen ten opzichte van een jaar geleden. Volgens topman Jeff Miller zijn de vooruitzichten op de korte tot middellange termijn zwakker dan verwacht en neemt het bedrijf maatregelen om dat op te vangen.

Wapenfabrikanten VS

Northrop Grumman maakte een koerssprong van bijna 8 procent. De fabrikant van de B-2-bommenwerper, die onlangs werd ingezet bij de Amerikaanse luchtaanval op Iran, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar. Defensieconcern Lockheed Martin zakte daarentegen bijna 8 procent, na tegenvallende resultaten.