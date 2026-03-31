Nederlandse chocolademakers willen samen omzet ruim verdubbelen

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse chocoladeproducenten Hands Off en Chocolatemakers gaan samen verder als The Chocolate Impact Group. Samen willen ze hun omzet in 2030 ruim verdubbelen tot 20 miljoen euro.

De chocoladebedrijven denken samen sterker te staan in een cacaomarkt met recordprijzen als gevolg van slechte oogsten. "Door de samenwerking met Hands Off kunnen we ons volume vergroten", zegt Rodney Nikkels, die Chocolatemakers in 2011 heeft opgericht.

Chocolatemakers heeft een fabriek in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De bedoeling is dat de chocoladeproductie van Hands Off op termijn ook in die fabriek wordt ondergebracht. De chocoladebedrijven richten zich op een leefbaar inkomen voor boeren, biodiversiteitsherstel en CO2-reductie.