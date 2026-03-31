Studie: Groningers vaker angstig en somber door aardbevingen

GRONINGEN (ANP) - Inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen hebben aantoonbaar vaker last van angsten en depressieve klachten, stellen het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoekers hebben het verband tussen de aardbevingen door de gaswinning en de toename van mentale klachten naar eigen zeggen bewezen.

Voor het onderzoek koppelden ze informatie uit Lifelines, een langlopende gezondheidsstudie onder 167.000 deelnemers in Noord-Nederland, aan die over aardbevingen tussen 1986 en 2021. "De bevingen dragen daadwerkelijk bij aan de toename van angst- en depressieve klachten en hebben een duidelijke invloed op de mentale gezondheid van inwoners in Noord-Nederland."

Hoewel de gaswinning inmiddels is gestopt, kunnen de mentale gevolgen blijven doorwerken. "Het gaat om een gebied waar de onderlinge samenhang groot is", aldus onderzoeker Jochen Mierau. "Als veel inwoners kampen met somberheid of spanning, werkt dat door: in gezinnen, op het werk, maar bijvoorbeeld ook in het verenigingsleven."