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Nederlandse claimstichting begint zaak tegen maker Fortnite

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 6:54
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OEGSTGEEST (ANP) - Stichting Massaschade & Consument begint een massaclaim tegen Epic Games, de maker van de populaire game Fortnite. De claimstichting zegt dat de gamestudio jongeren misleidt. Zij krijgen tijdens het gamen bijvoorbeeld aftelklokken te zien, die de indruk wekken dat de mogelijkheid om in de game iets te kopen bijna stopt, maar dagen later staat de aanbieding er nog steeds, zeggen de eisers.
De stichting wil dat Epic Games het geld terugbetaalt dat mensen "onder die druk hebben uitgegeven" voor hun 21e verjaardag. Daarnaast wil de claimorganisatie dat spelers een schadevergoeding krijgen. Dat zou bij elkaar neerkomen op een bedrag van ruim 100 miljoen euro.
Stichting Massaschade & Consument spande eerder zaken aan tegen onder meer Airbnb, TikTok, Google, Sony, Snapchat, ABN AMRO en Klarna. De claim tegen Airbnb werd afgewezen door het gerechtshof, dat oordeelde dat de stichting in Ierland moest zijn, waar het Europese hoofdkantoor van het bedrijf staat. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad. De stichting werd niet-ontvankelijk verklaard in de zaak tegen ABN AMRO en stapte daarom naar het gerechtshof.
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