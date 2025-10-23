Nederlandse consumenten geven weer iets meer geld uit, merkt ING

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse consumenten lijken na maanden van terughoudendheid weer iets meer te besteden. Dat concluderen onderzoekers van ING op basis van transactiedata van de bank. ING verwacht bovendien dat deze ontwikkeling zich verder doorzet door hogere lonen en een verbetering van het consumentenvertrouwen.

Ook in het derde kwartaal is het vertrouwen onder Nederlandse consumenten iets gestegen, stellen de onderzoekers. Dat komt volgens hen vooral omdat consumenten minder pessimistisch zijn over de toekomst van de economie en hun eigen financiële situatie. Tegelijkertijd zijn de reële lonen, de lonen gecorrigeerd voor inflatie, in diezelfde periode verder gestegen.

De onderzoekers vroegen zich daarop af in hoeverre deze combinatie heeft geleid tot meer vrije uitgaven, waarvoor is gekeken naar de ING-transactiedata. Uit die data komt naar voren dat deze uitgaven gecorrigeerd voor inflatie met 1 procent zijn toegenomen. De onderzoekers zien dit als een "duidelijke verbetering" vergeleken met het tweede kwartaal, toen de stijging 0,2 procent bedroeg.

Consumenten besteedden vooral meer geld aan modeartikelen en woninginrichting, maar ook aan reizen, recreatie en cultuur. "Dat we juist in deze 'niet-noodzakelijke' productcategorieën een verbetering waarnemen, kunnen we opvatten als een teken dat consumenten iets minder terughoudend zijn geworden met uitgeven", aldus ING.

De bank verwacht dat het consumentenvertrouwen de komende kwartalen verder verbetert. Ook gaan de onderzoekers ervan uit dat de inflatie in de loop van volgend jaar afkoelt en dat de koopkracht zich positief ontwikkelt.