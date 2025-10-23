ECONOMIE
Trump: ontmoeting met Poetin gaat niet door

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 00:58
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin geannuleerd, zei hij tijdens het persmoment met NAVO-baas Mark Rutte. "Het voelde niet goed", aldus de president.
Hij zei dat het "niet voelde alsof we op de plek aan het komen waren waar we moeten zijn" en dat hij de afspraak daarom heeft geannuleerd. "We zullen later nog afspreken", benadrukte hij. Het idee was dat Trump en Poetin elkaar binnenkort zouden ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.
Volgens de president heeft hij steeds "goede gesprekken" met Poetin, maar "die leiden nergens toe". De Verenigde Staten hebben nu ook sancties aangekondigd tegen Ruslands grootste olieproducenten. Trump hoopt dat de sancties "niet lang nodig zijn".
