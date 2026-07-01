ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse economie groeit met 0,2 procent in eerste kwartaal

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 7:03
anp010726037 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2026 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuwe raming. Daarmee pakte de economische groei bij nader inzien iets hoger uit dan eerder gemeld.
Bij de eerste berekening die op 30 april werd gemeld, kwam de groei nog uit op 0,1 procent. De hogere groei komt volgens het CBS vooral doordat de daling van de uitvoer kleiner was en de stijging van de consumptie door huishoudens groter. Het economisch beeld is hierdoor wat veranderd. De stijging van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2026 is toe te schrijven aan de overheidsconsumptie, de consumptie door huishoudens en de investeringen.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

185562378_m

De 5 grootste afknappers tijdens seks (veel mensen zeggen ze ongemerkt)

164251632_m

Je Temu-rommel wordt over een paar dagen duurder

Sad-senior-1200x800

Nieuwe mega‐studie: niet alleen zijn, maar eenzaamheid sloopt het brein”

189649508_m

Bijna iedereen gebruikt schoonmaakmiddelen verkeerd: zo maak je je huis schoon zonder jezelf te schaden

150970122_m

Je ziet vast weleens dit vreemde wifi-symbool op je smartphone: dit is de verrassende functie ervan

Loading