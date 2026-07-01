Nederlandse economie groeit met 0,2 procent in eerste kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2026 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuwe raming. Daarmee pakte de economische groei bij nader inzien iets hoger uit dan eerder gemeld.

Bij de eerste berekening die op 30 april werd gemeld, kwam de groei nog uit op 0,1 procent. De hogere groei komt volgens het CBS vooral doordat de daling van de uitvoer kleiner was en de stijging van de consumptie door huishoudens groter. Het economisch beeld is hierdoor wat veranderd. De stijging van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2026 is toe te schrijven aan de overheidsconsumptie, de consumptie door huishoudens en de investeringen.